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10:44, 28 декабря 2022Мир

В США захотели ограничить въезд китайским туристам из-за COVID-19

WSJ узнала о планах США ограничить въезд туристам из Китая из-за COVID-19

Фото: Reuters

США могут последовать примеру Японии и Малайзии, ограничив въезд китайских туристов в связи с ростом числа заболевших COVID-19 в этой стране. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Сообщается, что администрация президента США Джо Байдена следует советам экспертов и в ходе консультаций склоняется к стратегии, принятой ранее в Японии и Малайзии, по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.

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WSJ отмечает, что туристы из Китая являются главной целевой аудиторией мировой индустрии туризма: так, согласно данным Всемирной туристической организации ООН, только в 2016 году китайцы за рубежом потратили около 258 миллиардов долларов, что составляет 20 процентов от общемировых доходов отрасли. Эти данные приводятся на сайте Всемирного экономического форума.

С 7 сентября власти Японии разрешили въезд в страну туристам, имеющим сертификат о трех прививках. Их освободили от необходимости сдавать ПЦР-тест перед прибытием в страну. При этом туристы должны бронировать авиабилеты и проживание через туристическое агентство. Самостоятельные поездки, для которых турист сам покупает билеты и бронирует гостиницу, оставались под запретом.

Ранее стало известно, что новая волна коронавируса в Китае вызвана не новыми мутациями, а уже известными в мире штаммами.

Также сообщалось, что Китай может столкнуться с пиком заболеваемости коронавирусной инфекцией в начале января.

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Глеб Бажуткин
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