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04:00, 28 декабря 2022Ценности

Женщина примерила откровенный наряд дочери и удивила ее подписчиков

Мать блогерши из Германии примерила ее откровенный топ и удивила подписчиков

Кадр: @theeaasx

Жительница Германии примерила откровенный наряд своей дочери на камеру и удивила ее подписчиков изменившейся внешностью. Соответствующий видеоролик появился на странице юзерши с никнеймом theeaasx (имя неизвестно) в TikTok.

Сначала на размещенных кадрах женщина зрелого возраста предстала перед зрителями в повседневной одежде. Так, она надела черные обтягивающие джинсы, футболку оверсайз и кремовый свитер мешковатой формы.

Затем мать блогерши продемонстрировала широкие спортивные брюки коричневого цвета и черный асимметричный топ с вырезами в области декольте и плеча. Она дополнила образ белыми кроссовками и классической сумкой с коротким ремешком. Кроме того, женщина сделала укладку и нанесла макияж в нейтральных тонах.

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Подписчики восхитились внешним видом героини публикации, о чем написали в комментариях под постом. «Вау, я бы хотел познакомиться с ней», «Ощущение, что она стала на 10 лет моложе и при этом похудела на 10 килограммов», «Да она теперь выглядит на 20!» — заявили они.

Ранее советская и российская актриса Рената Литвинова примерила наряд, который создала ее дочь-дизайнер Ульяна Добровская, и восхитила фанатов. Знаменитость поделилась серией фото, на одном из которых она запечатлена в топе, сшитом из нескольких бюстгальтеров белого цвета. При этом Литвинова надела под него майку телесного оттенка и зауженные брюки в тон.

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Екатерина Ештокина
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