Российский миллиардер прилетел в ЮАР из-за санкций ЕС

Bloomberg: основатель «Еврохима» призвал ЮАР оказать давление на ЕС из-за санкций

Основатель одной из ведущих российских компаний по производству минеральных удобрений «Еврохим» Андрей Мельниченко прилетел в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), чтобы лоббировать смягчение санкций, введенных Евросоюзом (ЕС). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью предпринимателя.

Речь идет об ограничениях в отношении российских бизнесменов, которые привели к проблемам с поставками удобрений на мировой рынок — в частности, страховые компании, банки и логистические компании отказываются сотрудничать с российскими поставщиками. Российский миллиардер отметил, что в текущем году экспорт удобрений сократился примерно на девять миллионов тонн, и призвал африканских политиков оказать давление на Евросоюз. Мельниченко не назвал имена чиновников, с которыми встречался для обсуждения «решения проблемы санкций».

Введенные ограничения и образовавшийся из-за них дефицит удобрений увеличили затраты на сельское хозяйство — так, южноафриканским фермерам придется дополнительно заплатить около двух миллиардов долларов за удобрения в 2022 году. В свою очередь дефицит привел к снижению урожайности, из-за чего в конечном итоге резко выросли цены на продовольствие. По данным Мельниченко, удобрения, которые рынок недополучил в течение года, позволили бы вырастить достаточно зерна, чтобы накормить более 200 миллионов человек.

С марта по сентябрь поставки удобрений из России за рубеж снизились на 38 процентов по сравнению с прошлым годом. «Страны-импортеры недополучили 8 миллионов тонн продукции, которой достаточно для производства 25 миллионов тонн продовольствия, чтобы накормить 105 миллионов человек», — рассказывал в середине ноября замглавы МИД страны Сергей Вершинин.

Ранее, в ноябре, стало известно, что власти Нидерландов согласились разблокировать российские удобрения, которые из-за санкций были задержаны в порту Роттердама. На такой шаг страна пошла после просьбы ООН. В середине декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений.