Финляндия начнет принимать украинских беженцев из Эстонии в 2023 году

Финляндия в 2023 году начнет принимать украинских беженцев из Эстонии из-за трудностей, которые испытывает Таллин с их размещением. Об этом сообщает финское издание Yle.

Отмечается, что Финляндия готова принимать еженедельно по 50-100 украинцев из Эстонии начиная с января 2023 года. Также страна готова помочь с предоставлением образования и услуг здравоохранения.

Власти Финляндии также отмечают, что с приходом зимы поток беженцев с Украины не увеличился. По данным МВД страны, в следующем году в Финляндию приедут от 30 до 40 тысяч беженцев.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна не сможет принять новую волну украинских беженцев и рассчитывает, что Финляндия пустит их к себе. Она объяснила мотивацию эстонских властей тем, что в республике «нет больше жилья и работы, тогда как другие могут сделать больше».

Также Каллас заявила, что в стране не хотят появления новой общины, которая не говорит на эстонском языке. «Даже если они вернутся, а 80 процентов беженцев говорят, что хотят вернуться, почему бы на Украине не быть группе людей, которые говорят по-эстонски? В этом нет ничего плохого. Так что да, именно такой курс мы взяли с самого начала», — сказала она.