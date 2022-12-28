Бывший легионер «Спартака» рассказал об имидже России в Европе

Бывший игрок «Спартака» Жиго рассказал, что у России в Европе имидж страны из прошлого

Бывший игрок «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о европейских стереотипах о России. Его слова доступны на YouTube-канале московского клуба.

«Если честно, у России в Европе имидж страны из прошлого. Для иностранцев это холодная страна, где люди не слишком приветливы. Такое у многих представление», — поделился Жиго. Экс-легионер уточнил, что на деле все оказалось совсем не так.

Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. В январе он подписал контракт с французским «Марселем», однако конец сезона провел в российском клубе на правах аренды. Летом игрок покинул «Спартак».

Ранее костариканский полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Джимми Марин развенчал стереотипы о жизни в России. Футболист рассказал, что на родине Россию называли невероятно холодной страной, в которой постоянно пьют водку. Он рассказал, что на самом деле страна оказалась гостеприимной. «С первого дня чувствую себя здесь как дома. Мне нравится Россия и Оренбург», — подчеркнул спортсмен.