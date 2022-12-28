Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Осер
Сегодня
19:00 (Мск)
Монако
Франция - Лига 1|16-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лидс Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|17-й тур
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Страсбург
Франция - Лига 1|16-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ - регулярный чемпионат
15:58, 28 декабря 2022Спорт

Бывший легионер «Спартака» рассказал об имидже России в Европе

Бывший игрок «Спартака» Жиго рассказал, что у России в Европе имидж страны из прошлого

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший игрок «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о европейских стереотипах о России. Его слова доступны на YouTube-канале московского клуба.

«Если честно, у России в Европе имидж страны из прошлого. Для иностранцев это холодная страна, где люди не слишком приветливы. Такое у многих представление», — поделился Жиго. Экс-легионер уточнил, что на деле все оказалось совсем не так.

Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. В январе он подписал контракт с французским «Марселем», однако конец сезона провел в российском клубе на правах аренды. Летом игрок покинул «Спартак».

Ранее костариканский полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Джимми Марин развенчал стереотипы о жизни в России. Футболист рассказал, что на родине Россию называли невероятно холодной страной, в которой постоянно пьют водку. Он рассказал, что на самом деле страна оказалась гостеприимной. «С первого дня чувствую себя здесь как дома. Мне нравится Россия и Оренбург», — подчеркнул спортсмен.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Устроившему стрельбу в пермском вузе Бекмансурову огласили приговор
Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности
МИД России выразил протест Литве и принял ответные действия
Россиянам назвали лучшую одежду для новогодней ночи
Акции Apple и Tesla рекордно упали в цене из-за проблем в Китае
Доктор Мясников дал рекомендации по снижению рисков возникновения похмелья
Доброволец из «Ахмата» рассказал про ранение на СВО
Бывший легионер «Спартака» рассказал об имидже России в Европе
Мишустин оценил спад ВВП России по итогам 2022 года
Мужчина погиб под собственной газонокосилкой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.