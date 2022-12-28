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14:29, 28 декабря 2022Бывший СССР

В Эстонии ответили на предложение исключить Россию из Совбеза ООН

В МИД Эстонии заявили, что большинство стран против исключения России из Совбеза ООН

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Большинство стран против запроса Украины по исключению России из Совбеза ООН, заявил вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер. Его слова приводит ERR.

«В данном случае надо учитывать, что очень большой международной поддержки у Украины по этому вопросу, к сожалению, нет», — ответил политик.

По его словам, предложение Киева было бы реализуемо, если бы многие страны думали так же, как Украина, что Россия якобы получила членство вне процедуры. Однако нет государств, которые бы считали, что такая инициатива возможна и необходима.

«Если действительно дойдет до того, что это поставят на голосование в Совете Безопасности, то Россия, очевидно, это заблокировала бы. Это, очевидно, одна из тех причин, по которым большинство государств сейчас не думает, что это было бы очень реалистичным направлением деятельности», — отметил Вольмер.

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Алевтина Запольская
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