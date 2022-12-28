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09:56, 28 декабря 2022Культура

Козловский отсудил 682 миллиона рублей у онлайн-кинотеатра

Козловский отсудил 682 миллиона рублей у онлайн-кинотеатра Start за сериал «Карамора»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский актер и режиссер Данила Козловский отсудил у стримингового сервиса Start компенсацию в размере 682 миллиона рублей за сериал «Карамора». Об этом сообщает StarHit со ссылкой на соглашение сторон.

Согласно документу, онлайн-кинотеатр выплатит режиссеру картины 682,5 миллиона долга вместо 860 миллионов — оставшиеся 177,5 миллиона истцы согласились «простить» за возврат всех прав на «Карамору» создателям.

Уточняется, что 300 миллионов должны поступить на счет компании Козловского «ДК Интертеймент» до конца 2022 года, а остальные 382,5 стриминг погасит ежемесячными платежами в размере 31 миллиона 870 тысяч.

Известно, что картина о дореволюционной России XX века обошлась платформе в 957,5 миллионов рублей. Эту сумму Start должен был постепенно выплачивать «ДК интертеймент». Однако в марте кинотеатр не совершил запланированного денежного отчисления в размере 125 миллионов рублей, после чего актер подал иск в Арбитражный суд Москвы. Процесс продолжался более полугода, за это время долг платформы вырос до 860 миллионов.

Марина Совина
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