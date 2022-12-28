Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Осер
Сегодня
19:00 (Мск)
Монако
Франция - Лига 1|16-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лидс Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|17-й тур
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Страсбург
Франция - Лига 1|16-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ - регулярный чемпионат
13:04, 28 декабря 2022Спорт

Бывший легионер «Зенита» рассказал о взятках российским полицейским

Бывший легионер «Зенита» Ломбертс рассказал, что в России давал взятки полицейским

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший легионер «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о проблемах, с которыми сталкивался во время выступлений в России. Его слова передает Sport24.

Бельгиец поделился, что иногда ему приходилось давать взятки полицейским, когда его останавливали на дороге. «Давай-давай, если дашь мне что-нибудь, разбежимся», — вспомнил он слова сотрудников сил правопорядка. Ломбертс отметил, что это его удивило, потому что в Бельгии за подобное попал бы в тюрьму.

Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. В 2020-м он завершил карьеру и в данный момент является помощником тренера в бельгийском клубе «Гент».

Ранее форвард «Нижнего Новгорода» Фелисио Милсон рассказал о жизни в России. «Я быстро привык. Мне здесь все нравится», — признался легионер. Он отметил, что чувствует себя безопасно в России, иначе не стал бы приезжать сюда вместе с женой и сыном.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о ненавидящих свою страну предателях
Китай отменил ПЦР-тестирование по прибытии для россиян
Дело Оксимирона о призывах к сепаратизму направили в суд
Солистка «А'Студио» рассказала об украшении дома к Новому году
Турции хватит запасов черноморских месторождений газа более чем на 30 лет
Бывший легионер «Зенита» рассказал о взятках российским полицейским
Власти предложили запертой дома из-за снега россиянке лазать через забор
Рудковская показала украшенный к Новому году особняк
Место ликвидации готовивших теракт в КБР проукраинских боевиков попало на видео
В России оценили значение дронов для артиллерии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.