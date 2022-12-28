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11:44, 28 декабря 2022Силовые структуры

Рыбинского маньяка приговорили к пожизненному сроку за убийство двух сестер

Суд приговорил Молчанова к пожизненному сроку за изнасилование и убийство двух сестер

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Ярославский областной суд приговорил к пожизненному сроку Виталия Молчанова, также известного как рыбинский маньяк, за изнасилование и убийство двух сестер. Об этом сообщает РИА Новости

В своем последнем слове Молчанов просил не приговаривать его к максимальному сроку, так как он не считает себя опасным для общества.

Мужчину судили за убийство несовершеннолетних с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. В ходе предварительных слушаний было прекращено уголовное преследование по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших») в связи с истечением двухлетнего срока давности. Преступление является нетяжким.

В октябре обвиняемый полностью признал вину.

В Рыбинске были убиты сестры 8 и 13 лет в сентябре 2020 года, их тела обнаружила мать, вернувшись с работы. В преступлении был заподозрен сожитель женщины. Она познакомилась с 40-летним Молчановым в интернете и через месяц переехала к нему из другого города вместе с дочерьми. Мужчину задержали, он признался в убийстве детей. В 2009 году он в Екатеринбурге зарезал и расчленил свою 35-летнюю знакомую, а также пытался изнасиловать ее соседку. В июле 2010 года его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В 2019 году Молчанов освободился из мест лишения свободы.

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Екатерина Власова
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