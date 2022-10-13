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15:53, 13 октября 2022Силовые структуры

С рыбинского маньяка сняли обвинение в надругательстве над телами убитых детей

Суд снял одно обвинение с рыбинского маньяка, изнасиловавшего и убившего двух девочек
Виталий Молчанов

Виталий Молчанов. Фото: СК РФ / РИА Новости

Ярославский областной суд снял одно обвинение с Виталия Молчанова, обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух дочерей сожительницы в Рыбинске. Об этом сообщает 76.ru.

В ходе предварительных слушаний было прекращено уголовное преследование по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших») в связи с истечением двухлетнего срока давности. Преступление является нетяжким.

Молчанова будут судить за убийство несовершеннолетних с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. Слушания начнутся 27 октября и пройдут в закрытом режиме.

В ходе следствия две экспертизы признали мужчину невменяемым, однако третье обследование пришло к выводу, что он осознавал свои преступные действия.

В Рыбинске были убиты сестры 8 и 13 лет в сентябре 2020 года, их тела обнаружила мать, вернувшись с работы. В преступлении был заподозрен сожитель женщины. Она познакомилась с 40-летним Молчановым в интернете и через месяц переехала к нему из другого города вместе с дочерями. Мужчину задержали, он признался в убийстве детей. В 2009 году он в Екатеринбурге зарезал и расчленил свою 35-летнюю знакомую, а также пытался изнасиловать ее соседку. В июле 2010 года его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В 2019 году Молчанов освободился из мест лишения свободы.

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Любовь Ширижик
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