Обвиненного в убийствах школьниц рыбинского маньяка признали вменяемым

Суд признал вменяемым рыбинского маньяка Виталия Молчанова, убившего двух сестер

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений решение Ярославского областного суда о возвращении генпрокурору дела об убийстве и изнасиловании двух школьниц в Рыбинске. Об этом в четверг, 15 июля, сообщает «Коммерсантъ».

Виталий Молчанов прошел две экспертизы в Костроме и московском Институте Сербского, которые установили его невменяемость, после чего специалисты из Свердловской области, проводившие третью экспертизу, заявили о полной вменяемости фигуранта.

Защита добивалась принудительного лечения мужчины, однако после последней экспертизы Ярославский областной суд вернул дело генпрокурору Игорю Краснову. Теперь рыбинскому маньяку грозит пожизненный срок.

О преступлении стало известно 15 сентября 2020 года. Мать девочек познакомилась с Молчановым в интернете и около месяца назад переехала к нему из другого города вместе с 8-летней и 13-летней дочерями. Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла девочек мертвыми. На телах сестер-школьниц были множественные ножевые ранения. Следователи установили, что девочки подверглись сексуальному насилию.

Главным подозреваемым стал 40-летний Молчанов, его задержали 18 сентября. Россиянин признался в убийстве, ему предъявили обвинения по части 2 статьи 105 («Убийство»), части 4 статьи 131 («Изнасилование») и пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

19 сентября 2020 Рыбинский городской суд арестовал Молчанова.

Позже стало известно, что в сентябре 2009 года мужчина, проживавший в то время в Екатеринбурге, зарезал и расчленил свою 35-летнюю знакомую, а также пытался изнасиловать ее соседку. В июле 2010 года его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.