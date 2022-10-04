Дело обвиненного в убийствах школьниц рыбинского маньяка поступило в суд

В Ярославле суд рассмотрит дело рыбинского маньяка Виталия Молчанова, убившего двух сестер

В Ярославле суд рассмотрит дело в отношении Виталия Молчанова об убийстве и изнасиловании двух несовершеннолетних сестер в Рыбинске. Об этом во вторник, 4 октября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Молчанова обвинили по ряду статей, в том числе надругательство над телами умерших, покушение на изнасилование потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего возраста и убийство двух малолетних лиц.

Ранее суд признал вменяемым рыбинского маньяка. Он прошел две экспертизы в Костроме и московском Институте Сербского, которые установили его невменяемость, после чего специалисты из Свердловской области, проводившие третью экспертизу, заявили о полной вменяемости фигуранта. Защита добивалась принудительного лечения мужчины, однако после последней экспертизы Ярославский областной суд вернул дело генпрокурору Игорю Краснову.

О преступлении стало известно 15 сентября 2020 года. Мать девочек познакомилась с Молчановым в интернете и около месяца назад переехала к нему из другого города вместе с 8-летней и 13-летней дочерями. Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла девочек мертвыми. На телах школьниц были множественные ножевые ранения. Следователи установили, что девочки подверглись сексуальному насилию.

Главным подозреваемым стал 40-летний Молчанов, его задержали 18 сентября. Россиянин признался в убийстве.

Позже стало известно, что в сентябре 2009 года мужчина, проживавший в то время в Екатеринбурге, зарезал и расчленил свою 35-летнюю знакомую, а также пытался изнасиловать ее соседку. В июле 2010 года его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.