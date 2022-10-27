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17:40, 27 октября 2022Силовые структуры

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве двух сестер рыбинский маньяк признал вину

В Ярославле изнасиловавший и убивший двух сестер рыбинский маньяк Молчанов признал вину
Виталий Молчанов

Виталий Молчанов. Фото: СК РФ / ТАСС

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве двух дочерей сожительницы в Рыбинске Виталий Молчанов полностью признал вину. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Петра Федоренко.

Сегодня началось рассмотрение дела рыбинского маньяка. Заседание проходило в закрытом режиме.

Молчанова судят за убийство несовершеннолетних с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. В ходе предварительных слушаний было прекращено уголовное преследование по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших») в связи с истечением двухлетнего срока давности. Преступление является нетяжким.

В ходе следствия две экспертизы признали мужчину невменяемым, однако третье обследование пришло к выводу, что он осознавал свои преступные действия.

В Рыбинске были убиты сестры 8 и 13 лет в сентябре 2020 года, их тела обнаружила мать, вернувшись с работы. В преступлении был заподозрен сожитель женщины. Она познакомилась с 40-летним Молчановым в интернете и через месяц переехала к нему из другого города вместе с дочерями. Мужчину задержали, он признался в убийстве детей. В 2009 году он в Екатеринбурге зарезал и расчленил свою 35-летнюю знакомую, а также пытался изнасиловать ее соседку. В июле 2010 года его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В 2019 году Молчанов освободился из мест лишения свободы.

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Екатерина Власова
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