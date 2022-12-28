Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Трактор
3:2
Перерыв
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Осер
Сегодня
19:00 (Мск)
Монако
Франция - Лига 1|16-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лидс Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|17-й тур
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Страсбург
Франция - Лига 1|16-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ - регулярный чемпионат
17:48, 28 декабря 2022Спорт

Названы российские фигуристы с самыми большими призовыми в 2022 году

Валиева возглавила список российских фигуристов с самыми большими призовыми в 2022 году

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Камила Валиева возглавила список российских фигуристов с самыми большими призовыми в 2022 году. Его приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсменка заработала 3 миллиона 875 тысяч рублей. На втором месте расположился Евгений Семененко, на счету которого 3 миллиона 550 тысяч рублей. Третьей стала Софья Акатьева — 3 миллиона 375 тысяч рублей. Также в пятерку попали Петр Гуменник (2 миллиона 825 тысяч рублей и Елизавета Туктамышева (2 миллиона 250 тысяч рублей).

Ранее стали известны гонорары фигуристов, принимающих участие в шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Валиева, исполняющая роль Богини, за 15 выступлений получит более 6,6 миллиона рублей. Туктамышева примет участие в семи спектаклях и заработает более 900 тысяч рублей.

На чемпионате России 2022 года Валиева заняла второе место, уступив Акатьевой. Также она принимала участие в двух этапах Гран-при страны, выиграв оба турнира.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Устроивший стрельбу в пермском вузе Тимур Бекмансуров получил пожизненный срок
В России задумались о расширении списка IT-специальностей с отсрочкой от призыва
Названы города России с сильно подешевевшей арендой жилья
Лучший молодой футболист России сменил клуб
Зеленский заявил о помощи Западу «найти себя»
Стилист назвала безвкусицей пять видов любимых туфель россиянок
Открывший доску в свою честь российский депутат наградил себя почетным знаком
Игру Кодзимы случайно раздали бесплатно
Президент Грузии уклонилась от ответа на вопрос о помиловании Саакашвили
В США оценили попытки военной помощи Киеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.