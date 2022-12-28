Названы российские фигуристы с самыми большими призовыми в 2022 году

Валиева возглавила список российских фигуристов с самыми большими призовыми в 2022 году

Камила Валиева возглавила список российских фигуристов с самыми большими призовыми в 2022 году. Его приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсменка заработала 3 миллиона 875 тысяч рублей. На втором месте расположился Евгений Семененко, на счету которого 3 миллиона 550 тысяч рублей. Третьей стала Софья Акатьева — 3 миллиона 375 тысяч рублей. Также в пятерку попали Петр Гуменник (2 миллиона 825 тысяч рублей и Елизавета Туктамышева (2 миллиона 250 тысяч рублей).

Ранее стали известны гонорары фигуристов, принимающих участие в шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Валиева, исполняющая роль Богини, за 15 выступлений получит более 6,6 миллиона рублей. Туктамышева примет участие в семи спектаклях и заработает более 900 тысяч рублей.

На чемпионате России 2022 года Валиева заняла второе место, уступив Акатьевой. Также она принимала участие в двух этапах Гран-при страны, выиграв оба турнира.