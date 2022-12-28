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15:11, 28 декабря 2022Спорт

Стал известен гонорар Валиевой за участие в шоу Навки

Фигуристка Валиева получит более 6,6 миллиона рублей за выступление в шоу Татьяны Навки

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Стали известны гонорары фигуристов, принимающих участие в шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Данные доступны на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Чемпионка России и Европы Камила Валиева, исполняющая роль Богини, за 15 выступлений получит более 6,6 миллиона рублей. Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева примет участие в семи спектаклях и сыграет Саис. Она заработает более 900 тысяч рублей.

Больше всех получит чемпионка мира и призер олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина, которая исполняет роль Шахерезады. Фигуристка за 20 выступлений заработает более десяти миллионов рублей.

Ранее Синицина рассказала о выполнении опасного для жизни трюка на шоу «Шахерезада». По сценарию, в одном из эпизодов шоу вокруг фигуристки загорается огонь. Навка назвала этот элемент самым опасным в постановке и заявила, что спортсменка чуть не сгорела. «В первый раз мне было немножко не по себе. Странное ощущение, когда вокруг тебя огонь. Сейчас нормально, уже абсолютно привыкла», — пояснила Синицина.

Дарья Коршунова
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