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23:01, 25 декабря 2022Спорт

Российская фигуристка рассказала об опасном для жизни трюке на шоу Навки

Навка рассказала, что фигуристка Синицина чуть не сгорела при исполнении трюка на ее шоу
Виктория Синицина

Виктория Синицина. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина рассказала о выполнении опасного для жизни трюка на шоу Татьяны Навки «Шахерезада». Ее слова приводит Sport24.

По сценарию, в одном из эпизодов шоу вокруг фигуристки, исполняющей роль Шахерезады, загорается огонь. Навка назвала этот элемент самым опасным в постановке и заявила, что спортсменка чуть не сгорела. «В первый раз мне было немножко не по себе. Странное ощущение, когда вокруг тебя огонь. Сейчас нормально, уже абсолютно привыкла», — пояснила Синицина.

14 августа тренер Синициной и ее партнера Никиты Кацалапова Александр Жулин рассказал, что спортсмены приняли совместное решение о завершении карьеры. Однако вечером того же дня фигуристы опровергли эту информацию.

Синицина — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине. В их с Кацалаповым активе есть также золото чемпионата мира (2021) и две золотые медали чемпионата Европы (2020, 2022).

Андрей Стрельцов
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