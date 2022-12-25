Российская фигуристка рассказала об опасном для жизни трюке на шоу Навки

Навка рассказала, что фигуристка Синицина чуть не сгорела при исполнении трюка на ее шоу

Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина рассказала о выполнении опасного для жизни трюка на шоу Татьяны Навки «Шахерезада». Ее слова приводит Sport24.

По сценарию, в одном из эпизодов шоу вокруг фигуристки, исполняющей роль Шахерезады, загорается огонь. Навка назвала этот элемент самым опасным в постановке и заявила, что спортсменка чуть не сгорела. «В первый раз мне было немножко не по себе. Странное ощущение, когда вокруг тебя огонь. Сейчас нормально, уже абсолютно привыкла», — пояснила Синицина.

14 августа тренер Синициной и ее партнера Никиты Кацалапова Александр Жулин рассказал, что спортсмены приняли совместное решение о завершении карьеры. Однако вечером того же дня фигуристы опровергли эту информацию.

Синицина — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине. В их с Кацалаповым активе есть также золото чемпионата мира (2021) и две золотые медали чемпионата Европы (2020, 2022).