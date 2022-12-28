Польша нашла способ добиться энергетической независимости

FT: Польша намерена обеспечить свою энергонезависимость за счет двух АЭС

Руководство Польши смотрит в сторону строительства атомных станций, так как видит в них способ обеспечить энергетическую независимость республики. В стране уже реализуются два проекта АЭС, говорится в материале Financial Times (FT).

В октябре премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о договоренности с американской Westinghouse, а позже южнокорейская KHNP подписала с его правительством договор о намерениях по строительству второго атомного объекта.

Варшава в попытках добиться энергетической независимости следует за рядом других европейских государств. Так, Германия и Бельгия поменяли планы по закрытию реакторов и продлили срок их службы. Словакия заканчивает строительство третьего энергоблока АЭС «Моховце», а Венгрия начинает строительство двух новых реакторов.

Эксперт по энергетике Польского экономического института Адам Ющак указал, что в сознании европейцев и поляков в частности наблюдаются значительные изменения относительно ядерной энергии. На первый план выходит задача заменить ископаемое топливо, особенно из России, чтобы не зависеть от ненадежных поставщиков.

По данным Польского экономического института, в зависимости от количества реакторов ядерная энергия обеспечит стране 25-40 процентов производства электроэнергии через 20 лет.

В то же время экологи напоминают, что польская атомная программа имеет долгую историю переносов и срывов, и советуют обратить внимание на ветряную энергию, которая могла бы быстрее снять проблему. В первую очередь, трудности могут возникнуть с финансированием. Так, Варшава пытается уговорить Westinghouse взять часть расходов на себя, а корейцы вступили в сложные переговоры на эту тему с польским миллиардером Зигмунтом Солож-Жаком.

Польша одной из первых в Евросоюзе объявила о готовности отказаться от российских энергоресурсов. Для этого страна построила газопровод Baltic Pipe для поставок природного газа из Норвегии и терминал по регазификации СПГ. Благодаря этим проектам республика одной из первых в Европе заполнила свои подземные газовые хранилища.