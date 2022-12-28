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14:39, 28 декабря 2022Экономика

Россия не стала советоваться с ОПЕК+ насчет ответа на потолок цен на нефть

Песков: Путин не вел консультаций с ОПЕК+ насчет ответа на потолок цен на нефть

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия не стала советоваться с ОПЕК+ насчет ответа на потолок цен на нефть — перед подписанием соответствующего указа президент страны Владимир Путин не вел никаких консультации с организацией, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Главным образом, конечно, внутрироссийские [консультации велись]. Это суверенное право России отвечать на такие нелегитимные, абсолютно абсурдные меры — так называемый потолок цен. Поэтому этому предшествовала внутрироссийская экспертная проработка», — подчеркнул спикер Кремля.

По его словам, прямых контактов с ОПЕК+ по этому вопросу не было, однако по другим темам, связанным с энергорынками, в частности по самому потолку цен, российская сторона регулярно совещается со странами организации.

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря вместе с европейским эмбарго на ее закупки. Изначально его поддержали группа G7, Евросоюз и Австралия, позднее к санкциям присоединились Норвегия и США. 28 декабря Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельной цены — документ запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным покупателям, если в контрактах прописывается предельная цена топлива.

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Софья Ермакова
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