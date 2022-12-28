Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Трактор
4:2
3-й период
live
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Осер
0:0
1-й тайм
live
Монако
Франция - Лига 1|16-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лидс Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|17-й тур
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Страсбург
Франция - Лига 1|16-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ - регулярный чемпионат
19:03, 28 декабря 2022Спорт

Назван лучший арбитр чемпионата мира по футболу в Катаре

Итальянца Даниэля Орсато назвали лучшим арбитром чемпионата мира по футболу в Катаре
Даниэле Орсато

Даниэле Орсато. Фото: Tom Weller / dpa / Globallookpress.com

Итальянец Даниэле Орсато был назван лучшим арбитром чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Sky Sport.

Орсато стал лауреатом международной премии имени Джулио Кампанати. По мнению жюри, проголосовавшего за итальянца, арбитр продемонстрировал безупречный уровень судейства в трех матчах турнира, на которых работал.

Орсато обслуживал три матча ЧМ-2022. Он работал на игре-открытии между Катаром и Эквадором (0:2), встрече второго тура группового этапа между Аргентиной и Мексикой (2:0) и в полуфинале между сборными Аргентины и Хорватии, завершившемся победой южноамериканской команды со счетом 3:0.

Премия имени Джулио Кампанати была учреждена после чемпионата мира в Бразилии в 2014 году в память о президенте Итальянской арбитражной ассоциации Кампанати. Награда присуждается лучшим судьям чемпионатов мира и Европы.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Устроивший стрельбу в пермском вузе Тимур Бекмансуров получил пожизненный срок
Грабитель напал на продавца секс-шопа ради восьми тысяч рублей из кассы
Ведущий «Дома-2» рассказал об операции на позвоночник
Назван лучший арбитр чемпионата мира по футболу в Катаре
Зеленский назвал главную цель противостояния с Россией
Модель с лицом Пенелопы Крус осталась с внешностью Дональда Дака из-за филлеров
Ким Кардашьян рассказала о «чертовски тяжелом» воспитании детей с Канье Уэстом
Зеленский назвал Украину лидером свободного мира
Собака выбралась из переноски и загрызла кошку на борту российского самолета
Минцифры оценило идею ограничений на выезд IT-специалистов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.