Назван лучший арбитр чемпионата мира по футболу в Катаре

Итальянца Даниэля Орсато назвали лучшим арбитром чемпионата мира по футболу в Катаре

Итальянец Даниэле Орсато был назван лучшим арбитром чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Sky Sport.

Орсато стал лауреатом международной премии имени Джулио Кампанати. По мнению жюри, проголосовавшего за итальянца, арбитр продемонстрировал безупречный уровень судейства в трех матчах турнира, на которых работал.

Орсато обслуживал три матча ЧМ-2022. Он работал на игре-открытии между Катаром и Эквадором (0:2), встрече второго тура группового этапа между Аргентиной и Мексикой (2:0) и в полуфинале между сборными Аргентины и Хорватии, завершившемся победой южноамериканской команды со счетом 3:0.

Премия имени Джулио Кампанати была учреждена после чемпионата мира в Бразилии в 2014 году в память о президенте Итальянской арбитражной ассоциации Кампанати. Награда присуждается лучшим судьям чемпионатов мира и Европы.