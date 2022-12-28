Дело Оксимирона о призывах к сепаратизму направили в суд

Прокуратура направила в суд дело рэпера Оксимирона о призывах к сепаратизму в песне «Ойда»

Прокуратура направила в суд дело рэпера Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) о призывах к сепаратизму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что суд рассмотрит дело о песне «Ойда», в которой были обнаружены призывы к действиям, вследствие которых может быть нарушена территориальная целостность России. Правоохранители также нашли в композиции лозунги с позитивным отношением к отделению части территории страны.

О том, что против Оксимирона было заведено административное дело за песню, стало известно в начале декабря. Отмечалось, что нарушение было выявлено в ходе проверки композиции «Ойда». Прокуратура направила иск в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга с требованием запретить распространение трека на территории России, а также ограничить доступ к нему на стриминговых сервисах.

Трек «Ойда» вышел 16 сентября. Клип на него снят в Санкт-Петербурге. В октябре Минюст России включил рэпера Oxxxymiron в список физлиц-иноагентов.