Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:21, 28 декабря 2022Интернет и СМИ

Российского журналиста Резника внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес журналиста Сергея Резника в перечень террористов и экстремистов

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Росфинмониторинг включил известного ростовского журналиста Сергея Резника в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте службы.

Резника внесли в список под номером 9 147. Также на сайте Росфинмониторинга указано, что журналист родился 10 апреля 1976 года в Ростове-на-Дону.

В июле стало известно, что против Резника возбудили уголовное дело из-за фейков о спецоперации российской армии на Украине. Уточнялось, что журналист публиковал в своем Telegram-канале материалы, содержащие заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных сил России.

Летом 2021 года Резник стал фигурантом уголовного дела по статье о реабилитации нацизма. В октябре того же года его объявили в розыск в России. Тогда сообщалось, что журналист находится в Грузии.

В 2013 году Резник был осужден на один год и шесть месяцев колонии за оскорбление представителя власти, заведомо ложный донос и коммерческий подкуп. Кроме того, ему запретили работать в СМИ на протяжении двух лет. В октябре 2016 года он вышел на свободу.

Сергей Резник — российский журналист-расследователь. Он прославился своими антикоррупционными публикациями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Устроившему стрельбу в пермском вузе Бекмансурову огласили приговор
Названа лучшая актриса российских сериалов
Умер бывший гендиректор Центра Хруничева
Массовая авария с участием семи машин произошла в Москве
Глава «Газпрома» спрогнозировал будущие объемы поставок газа в Китай
Россия и Турция приступили к реализации проекта газового хаба
В российском регионе неизвестный выстрелил в водителя автобуса на остановке
«Газпром» раскрыл план по добыче газа в 2022 году
В США захотели помешать Ирану экспортировать беспилотники в Россию
Windows запустили на «слабейшем» компьютере
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.