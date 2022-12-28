Российского журналиста Резника внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес журналиста Сергея Резника в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил известного ростовского журналиста Сергея Резника в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте службы.

Резника внесли в список под номером 9 147. Также на сайте Росфинмониторинга указано, что журналист родился 10 апреля 1976 года в Ростове-на-Дону.

В июле стало известно, что против Резника возбудили уголовное дело из-за фейков о спецоперации российской армии на Украине. Уточнялось, что журналист публиковал в своем Telegram-канале материалы, содержащие заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных сил России.

Летом 2021 года Резник стал фигурантом уголовного дела по статье о реабилитации нацизма. В октябре того же года его объявили в розыск в России. Тогда сообщалось, что журналист находится в Грузии.

В 2013 году Резник был осужден на один год и шесть месяцев колонии за оскорбление представителя власти, заведомо ложный донос и коммерческий подкуп. Кроме того, ему запретили работать в СМИ на протяжении двух лет. В октябре 2016 года он вышел на свободу.

Сергей Резник — российский журналист-расследователь. Он прославился своими антикоррупционными публикациями.