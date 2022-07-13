Против российского журналиста возбудили дело из-за фейков об Украине

Против ростовского журналиста Резника возбудили уголовное дело из-за фейков об Украине

Известный журналист из Ростова-на-Дону Сергей Резник стал фигурантом уголовного дела из-за фейков о ситуации на Украине. Об этом в среду, 13 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ростовской области.

«УФСБ России по Ростовской области задокументирована причастность ростовского журналиста Сергея Резника к опубликованию в своем Telegram-канале "Сергей Резник" материалов, содержащих заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения Россией специальной военной операции на территории Украины», — сообщили в ведомстве.

Против журналиста было возбуждено уголовное дело по статье 207.3 Уголовного кодекса («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий»).

Летом 2021 года Резник стал фигурантом уголовного дела по статье о реабилитации нацизма, отмечает агентство. В октябре его объявили в розыск. Тогда сообщалось, что журналист находится в Грузии.

Ранее стало известно, что МВД объявило в розыск журналиста и медиаменеджера Илью Красильщика. Перед этим против него было возбуждено уголовное дело о фейках про Вооруженные силы России. Поводом выступила его публикация в соцсети, посвященная событиям в украинском городе Буча.