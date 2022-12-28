Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Амур
1:2
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Манчестер Юнайтед
3:0
Завершен
Ноттингем Форест
Англия - Премьер-лига|17-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
0:4
Завершен
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
5:1
Завершен
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
2:3
Завершен
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
4:5
Завершен
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
07:50, 28 декабря 2022Спорт

Российская теннисистка объяснила отказ от общения с соотечественницами

Теннисистка Диана Шнайдер заявила, что не общается с россиянками из-за ложной информации

Фото: Rob Prange / Globallookpress.com

Российская теннисистка Диана Шнайдер объяснила отказ от общения с соотечественницами. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

18-летняя спортсменка заявила, что больше общается с европейскими соперницами. «Наверное, чувствую, что так не будет никаких слухов или какой-то ложной информации, которая появляется, когда общаешься с нашими», — подчеркнула она.

На счету Шнайдер три победы на турнирнах юниорского Большого шлема. Спортсменка выиграла US Open с чешкой Луцией Гавличковой, Australian Open — с американкой Клерви Нгунуэ и Уимблдон — с белоруской Кристиной Дмитрук.

В сентябре российская теннисистка Дарья Касаткина назвала Швейцарию приоритетной страной в случае смены гражданства. При этом она подчеркнула, что гордится своим происхождением.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Во Франции пожаловались на нечестный энергетический договор с Германией
Южная Корея захотела отправить три беспилотника на каждый северокорейский БПЛА
Из «Аватара 2» вырезали десять минут фильма из-за проблем с оружием в США
89-летняя актриса показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов
Мясников дал советы для снижения риска похмелья после новогоднего застолья
России перестало хватать токарей и дворников
В ЛНР допустили атаки украинских войск в районе Кременной
«Злые русские хакеры» опубликовали данные украинских «кибервойск»
В России предрекли увеличение турпотока из одной страны
В Госдуме назвали последствие при возможном вторжении Польши на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.