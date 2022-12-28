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14:54, 28 декабря 2022Силовые структуры

Задушившую трех своих детей россиянку отправили в СИЗО

Суд в Екатеринбурге арестовал 37-летнюю россиянку, задушившую трех своих детей

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд арестовал 37-летнюю россиянку Анастасию Петрову, обвиняемую в убийстве трех своих несовершеннолетних детей. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает ТАСС.

По ходатайству следствия обвиняемую на время расследования отправили в СИЗО на два месяца. Она пробудет за решеткой до 26 февраля. Обвиняемая частично признала свою вину. Адвокат Петровой рассказал, что, по ее словам, перед тем, как задушить детей, она употребила наркотики. Ее жертвами стали пятимесячная дочь и двое сыновей 10 и 15 лет.

27 декабря сообщалось, что Анастасия Петрова оказалась дочерью настоятельницы монастыря в Козельске.

В ночь на 26 декабря женщина отправила племяннице сообщение, в котором рассказала об убийстве. На следующий день правоохранители обнаружили в квартире уроженки Сургута тела 10-летнего и 15-летнего братьев, а также их пятимесячной сестры.

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Владимир Седов
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