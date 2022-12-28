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08:15, 28 декабря 2022Мир

Южная Корея захотела отправить три беспилотника на каждый северокорейский БПЛА

Президент Южной Кореи Ель приказал отправить 3 беспилотника на каждый северокорейский БПЛА

Фото: Kim Hong-ji / Reuters

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель приказал своим помощникам отправить по два или три БПЛА на каждый отправленный в южнокорейское воздушной пространство беспилотник КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя президентской администрации.

По словам собеседника агентства, как только прилетел первый дрон, глава республики дал указание немедленно принять контрмеры против Севера. «Он приказал отправить два-три беспилотника на каждый северокорейский и сбивать их, если это потребуется», — рассказал он.

26 декабря Минобороны Южной Кореи сообщило, что пять беспилотников КНДР вторглись в воздушное пространство страны. Один из них пролетел над северным районом Сеула.

Позднее стало известно, что южнокорейские военные выпустили около сотни снарядов по пяти дронам КНДР, но промахнулись. Кроме того, при попытке перехвата разбился штурмовик КА-1, пилоты катапультировались.

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Марина Совина
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