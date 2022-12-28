Сунак лично оплатил роскошный ремонт в резиденции

Премьер Британии Сунак и его супруга лично оплатили роскошный ремонт на Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вместе со своей супругой обустроили квартиру над его официальной резиденцией на Даунинг-стрит. О роскошном ремонте квартиры главы Консервативной партии журналу Tatler рассказал дизайнер Джон Чаллис.

Семья премьера лично оплатила ремонт, утверждают источники. Супруга лидера британских консерваторов заказала изысканные ткани, в том числе дамасский шелк, — они были использованы для занавесок. По словам Чаллиса, карниз здания был позолочен вручную. Помимо этого, в квартиру привезли бархатные диваны «цвета драгоценных камней». Дизайнер назвал подушки к ним «произведением искусства».

Решение Сунака последовало за печально известной историей с ремонтом, инициированным бывшим британским премьером Борисом Джонсоном. Он захотел создать благотворительный фонд, чтобы оплатить дорогостоящий ремонт своей квартиры.

Однако ситуация грозила конфликтом интересов: пожертвования от богатых членов тори могут рассматриваться как получение финансовой выгоды премьер-министром. Вскоре Британская избирательная комиссия начала официальное расследование об источниках финансирования ремонтных работ в премьерской квартире.