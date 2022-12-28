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15:11, 28 декабря 2022Экономика

Власти Москвы попросили сервисы такси заморозить цены на новогодние праздники

Дептранс Москвы попросил сервисы такси заморозить цены на новогодние праздники

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Власти Москвы попросили крупных операторов такси и таксомоторные компании заморозить цены перед Новым годом, в праздничную ночь и во время каникул. Об этом дептранс столицы сообщил в своем Telegram-канале.

Департамент попросил всех агрегаторов устанавливать «привычные для пассажиров цены» и не поднимать их, так как во время новогодних праздников услугами такси воспользуются многие москвичи и гости города, процитировала пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«Услуга такси должна, прежде всего, всегда быть безопасной, доступной и удобной для большинства жителей», — подчеркнул он.

В декабре гендиректор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин сообщил, что парки такси и каршеринга в России пополнит новый кроссовер отечественного производства «Москвич 3». Сервис такси «Ситимобил» уже предварительно договорился с заводом «Москвич» о поставках двух тысяч автомобилей в 2023 году.

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Софья Ермакова
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