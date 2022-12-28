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19:33, 28 декабря 2022Культура

Актер Николаев рассказал о жизни после выписки из психиатрической клиники

Актер Валерий Николаев заявил, что переосмыслил жизнь после нервного срыва

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский актер Валерий Николаев в эфире шоу «Малахов» рассказал о жизни после выписки из психиатрической клиники. Его слова приводит Starhit.

Артист заявил, что он многое переосмыслил после нервного срыва. При этом он уточнил, что ментальные проблемы у него начались еще в 2016 году — тогда у него умер отец.

«Да, я долго находился в иллюзии, у меня были какие-то переживания, я их купировал, откладывая на потом. А когда у тебя болит, ты попадаешь в состояние депрессии… И тогда нужны люди, которые могут стабилизировать твое состояние. Нужны специалисты», — сказал Николаев.

Он признался, что попал в больницу в том числе из-за проблем с алкоголем. По словам актера, у него появилась апатия, нежелание играть привычные роли и что-либо делать.

14 февраля сообщалось, что Николаева доставили из спецприемника полиции в психиатрическую больницу. Врачи диагностировали у него биполярное расстройство. Отмечается, что, находясь в спецприемнике, он начал вести себя неадекватно. Николаев заявлял, что сокамерник облил его кипятком, однако на теле артиста не нашли никаких повреждений.

56-летний Валерий Николаев известен по таким фильмам и сериалам, как «Настя», «Терминал», «Ширли-мырли», «Поворот», «Обучаю игре на гитаре», «Ведьма» и «Родина ждет».

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Евгений Шульгин
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