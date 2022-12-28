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11:58, 28 декабря 2022Экономика

Цены на газ в Европе резко упали

Биржевые цены на газ в Европе упали до 837 долларов за тысячу кубометров
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Стоимость газа в Европе продолжает снижение на фоне теплой погоды. В ходе торгов в среду, 28 декабря, январский фьючерс на хабе TTF падал на 4,28 процента, до 837 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 11:30 по московскому времени он скорректировался до 853 долларов. Это значительно ниже, чем в тот же период год назад, когда газ торговался выше тысячи долларов за тысячу кубометров.

Вместе с январским фьючерсом снижаются и контракты на первый квартал 2023 года. Инвесторы перестали верить в резкое повышение цен, поэтому контрактуют поставки на уровне 900 долларов.

Котировки TTF1! от TradingView

Помимо теплой погоды на цены давит сверху рекордная заполненность подземных газовых хранилищ (ПХГ) в Европе, уровень которой в последние дни даже растет, и ветренная погода, значительно повысившая выработку при помощи ветроэлектростанций.

Ближайшая неделя, по прогнозам синоптиком, также окажется значительно теплее многолетних средних значений, поэтому уровень запасов газа может дополнительно вырасти.

Ранее на фоне падения экспорта российского газа на четверть по итогам 2022 года вице-премьер России Александр Новак заявил о готовности «Газпрома» возобновить поставки по газопроводу «Ямал — Европа». По его словам, маршрут готов к работе, но остановлен по политическим причинам.

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Платон Щукин
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