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15:54, 28 декабря 2022Экономика

Мишустин оценил спад ВВП России по итогам 2022 года

Мишустин заявил, что по итогам 11 месяцев года ВВП России снизился на 2 процента
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По итогам 11 месяцев 2022 года ВВП России снизился примерно на два процента, такую оценку Минэкономразвития на заседании правительства предоставил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Его цитирует ТАСС.

Глава кабмина отметил, что негативные прогнозы западных аналитиков не сбылись. Он добавил, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в ряде сфер российской экономики наблюдаются положительные показатели.

Ранее Минэкономразвития оценивал спад ВВП страны по итогам года на уровне 2,9 процента. Об отрицательном показателе примерно в 3 процента говорил и вице-премьер Андрей Белоусов. «В этом году мы достаточно устойчиво выходим где-то в районе минус 3 процента, минус 2,9 процента, минус 2,8 процента примерно. Следующий год, мы считаем, мы можем уложиться в однопроцентный спад», — отмечал он.

Позднее президент России Владимир Путин заявил об ожидаемой отметке в минус 2,5 процента. При этом он подчеркнул, что никаких настораживающих элементов в экономике нет. По его мнению, Россия демонстрирует показатели намного лучшие, чем многие страны G20.

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В ноябре зарубежные эксперты, опрошенные Bloomberg, сообщали о более высоком прогнозируемом уровне замедления экономического роста страны. По мнению аналитиков, по итогам 2022 года экономика России упадет на 3,5 процента, а по итогам 2023-го — на 2 процента. Эксперты ожидают, что российская экономика не будет расти до третьего квартала 2023 года, при этом наибольший спад придется на первый квартал 2023 года — тогда ВВП России сократится более чем на восемь процентов.

Роста ВВП в 2023 году также не прогнозируют в Банке России — недавно в ЦБ заявляли, что не видят «возможности положительных темпов роста экономики в следующем году».

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Мария Грушко
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