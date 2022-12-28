Клуб КХЛ объяснил продление контракта с осужденным за изнасилование хоккеистом

В «Авангарде» назвали осужденного американского хоккеиста Рида Буше лидером команды

Генеральный менеджер клуба Континентальной хоккейной лиги «Авангард» Рашид Хабибулин объяснил продление контракта с изнасиловавшим несовершеннолетнюю девочку американским хоккеистом Ридом Буше. Его слова приводятся в Telegram-канале омичей.

Хабибулин назвал Буше лидером команды, которого было важно сохранить на следующий сезон. Он подчеркнул, что договоренность с американцем в условиях сокращения лимита на легионеров особенно необходима. «Он всегда нацелен на ворота, смело идет в борьбу, все эти качества вместе с высокой результативностью ценятся в плей-офф», — заявил генменеджер клуба.

В июле Буше подписал контракт с омским клубом на один сезон. Затем соглашение было продлено еще на один год.

13 декабря прошлого года в ходе судебного заседания Буше признался, что в возрасте 17 лет изнасиловал 12-летнюю девочку. Суд в США пошел навстречу спортсмену, разрешив ему подать заявление о меньшем обвинении. Изначально ему инкриминировали совершение преступления сексуального характера первой степени, за что американцу грозило до 25 лет тюрьмы. В итоге спортсмена приговорили к одному году тюрьмы условно в США.

Буше известен по выступлениям за клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс», «Нэшвилл Предаторс» и «Ванкувер Кэнакс». В составе «Авангарда» он стал первым хоккеистом из США, который выиграл Кубок Гагарина. В России, помимо омского клуба, он также выступал за ярославский «Локомотив».