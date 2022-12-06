Осужденный за изнасилование хоккеист из США продлил контракт с российским клубом

Совершивший изнасилование хоккеист из США Рид Буше продлил контракт с «Авангардом» на год

Изнасиловавший несовершеннолетнюю девочку американский хоккеист Рид Буше продолжит карьеру в клубе Континентальной хоккейной лиги «Авангард». Слова председателя совета директоров омичей Александра Крылова приводит РИА Новости.

Он заявил, что клуб договорился о продлении контракта с Буше еще на год, поэтому в «Авангарде» сохранится связка американца и канадца Корбана Найта. «Эта связка будет одной из сильнейших в любом виде на следующий год», — посчитал Крылов.

В июле Буше подписал контракт с омским клубом на один сезон. В нынешнем сезоне 29-летний хоккеист провел за «Авангард» 36 матчей, забросил 22 шайбы и отдал 14 результативных передач.

13 декабря прошлого года в ходе судебного заседания Буше признался, что в возрасте 17 лет изнасиловал 12-летнюю девочку. Суд в США пошел навстречу спортсмену, разрешив ему подать заявление о меньшем обвинении. Изначально ему инкриминировали совершение преступления сексуального характера первой степени, за что американцу грозило до 25 лет тюрьмы. В итоге спортсмена приговорили к одному году тюрьмы условно в США.

Буше известен по выступлениям за клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс», «Нэшвилл Предаторс» и «Ванкувер Кэнакс». В составе «Авангарда» он стал первым хоккеистом из США, который выиграл Кубок Гагарина. В России, помимо омского клуба, он также выступал за ярославский «Локомотив».