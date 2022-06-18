Клуб КХЛ подписал контракт с осужденным за изнасилование хоккеистом из США

Совершивший изнасилование хоккеист Рид Буше подписал контракт с омским «Авангардом»

Изнасиловавший несовершеннолетнюю девочку американский хоккеист Рид Буше подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом сообщается на сайте омской команды.

Соглашение рассчитано на один сезон. В клубе заявили, что решили дать шанс хоккеисту, так как каждый имеет право на ошибку.

1 февраля Буше приговорили к одному году тюрьмы условно в США. Ему был назначен испытательный срок в четыре года. После этого ярославский «Локомотив» расторг контракт с осужденным игроком.

13 декабря прошлого года в ходе судебного заседания Буше признался, что в возрасте 17 лет изнасиловал 12-летнюю девочку. Суд пошел навстречу спортсмену, разрешив ему подать заявление о меньшем обвинении. Изначально ему инкриминировали совершение преступления сексуального характера первой степени, за что американцу грозило до 25 лет тюрьмы.

Буше известен по выступлениям за клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс», «Нэшвилл Предаторс» и «Ванкувер Кэнакс». В составе «Авангарда» он стал первым хоккеистом из США, который выиграл Кубок Гагарина.