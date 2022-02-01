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Изнасиловавшему несовершеннолетнюю американскому игроку КХЛ предъявили обвинение

В США игрока КХЛ Буше приговорили к условному тюремному сроку за изнасилование подростка
Рид Буше

Рид Буше. Фото: Codie McLachlan / Getty Images

В США предъявили обвинение нападающему ярославского клуба «Локомотив» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Риду Буше, изнасиловавшему несовершеннолетнюю. Об этом сообщает Detroit Free Press.

Хоккеиста приговорили к одному году тюрьмы условно. Ему был назначен испытательный срок в четыре года.

Ранее канадский «Сарния Стинг», где начинал карьеру Буше, стер его упоминания из истории команды. Клуб хоккейной лиги Онтарио выступил с заявлением, что в команде не знали о причастности спортсмена к такому преступлению. «Сарния Стинг» удалила Буше из списка рекордсменов клуба.

13 декабря 2021 года Буше признался в ходе судебного заседания, что в возрасте 17 лет изнасиловал 12-летнюю девочку. Суд пошел навстречу спортсмену, разрешив ему подать заявление о меньшем обвинении. Изначально ему инкриминировали совершение преступления сексуального характера первой степени, за что Буше грозило до 25 лет тюрьмы.

Буше известен по выступлениям в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Американец играл за «Нью-Джерси Девилс», «Нэшвилл Предаторс» и «Ванкувер Кэнакс». В составе омского «Авангарда» он стал первым хоккеистом из США, которому удалось выиграть Кубок Гагарина.

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Дарья Коршунова
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