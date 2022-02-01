Клуб КХЛ выступил с заявлением о деле изнасиловавшего девочку хоккеиста

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» выступил с заявлением о деле изнасиловавшего несовершеннолетнюю девочку американского игрока команды Рида Буше. Оно приводится на сайте клуба.

В «Локомотиве» подчеркнули, что стараются прививать игрокам правильные нравственные ценности, поэтому детально анализируют произошедшее с Буше. Они добавили, что хоккеист находится в отпуске за свой счет и пребывает в США. Руководство клуба добавило, что им необходимо время для решения будущего Буше, так как они ждут поступления документов со стороны американского суда.

Ранее 1 февраля в США предъявили обвинение Буше, изнасиловавшему несовершеннолетнюю. Хоккеиста приговорили к одному году тюрьмы условно. Ему был назначен испытательный срок в четыре года.

13 декабря прошлого года в ходе судебного заседания Буше признался, что в возрасте 17 лет изнасиловал 12-летнюю девочку. Суд пошел навстречу спортсмену, разрешив ему подать заявление о меньшем обвинении. Изначально ему инкриминировали совершение преступления сексуального характера первой степени, за что американцу грозило до 25 лет тюрьмы.

Буше известен по выступлениям за клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс», «Нэшвилл Предаторс» и «Ванкувер Кэнакс». В составе омского «Авангарда» он стал первым хоккеистом из США, который выиграл Кубок Гагарина.