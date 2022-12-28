Россиян предупредили о морозах в новогоднюю ночь ниже 40 градусов

Вильфанд заявил о морозах ниже 40 градусов в новогоднюю ночь в некоторых регионах России

В новогоднюю ночь температура в некоторых регионах России может опуститься ниже 40 градусов. Об этом на пресс-конференции в Москве предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит ТАСС.

«В Ямало-Ненецком автономном округе прогнозируется минус 35 градусов, в Ханты-Мансийском округе — такие же температуры — минус 35-37 градусов. Холодно, по-настоящему холодно, в центре и на юге Уральского федерального округа. В Свердловской области в новогоднюю ночь преобладающая температура будет 27-29 градусов мороза, но [будет понижаться] до 33 градусов. Это сильнейшие морозы», — объяснил синоптик.

Ненамного отличаться от перечисленных регионов будет обстановка в Челябинской области, где температура опустится до 27 градусов. В Кургане также ожидаются морозы до 32 градусов. В Омской, Томской, Новосибирской областях ночью ожидается температура ниже 30 градусов. Похожая погода будет и в Иркутской области, однако на северо-востоке региона температура может опуститься до 42 градусов.

В разных районах Якутии, продолжил Вильфанд, ожидается от 38 до 48 градусов мороза. При этом в Якутске в праздничную ночь температура составит от минус 35 до минус 40 градусов. В Хабаровском крае ожидается 41-42 градусов мороза.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о погоде в Москве в новогоднюю ночь и в первые дни января. По его словам, в праздничные дни над регионами средней полосы будут преобладать теплые воздушные массы, возможна оттепель.