54-летняя супермодель показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов

54-летняя супермодель Хелена Кристенсен снялась в черном купальнике и восхитила фанатов

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов. Соответствующее видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 54-летняя знаменитость снимает розовое платье длины миди и остается в слитном купальнике черного цвета без бретелей, который частично оголяет ее спину и зону декольте. При этом бывший «ангел» Victoria's Secret позировала на камеру с собранными в пучок волосами и помадой бордового оттенка на губах.

Кристенсен сообщила, что решила отпраздновать день рождения, нырнув в реку. «С днем рождения меня. Мое очередное купание», — подписала она свою публикацию.

Поклонники сделали комплименты манекенщице в комментариях под постом. «Великолепная женщина», «Восхищаюсь, как вы нырнули в холодную воду!», «Вы такая смелая!», «Красавица», — написали они.

В сентябре Кристенсен снялась в нижнем белье и вызвала споры в сети. Манекенщица приняла участие в рекламной кампании модного бренда Coco de Mer Icons. Знаменитость запечатлели в прозрачных кружевных комплектах, состоящих из бюстгальтеров и трусов. Кроме того, Кристенсен примерила шелковое боди с V-образным декольте и чулки.