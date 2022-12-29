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15:27, 29 декабря 2022Экономика

Минфин и ЦБ не смогли договориться об использовании криптовалюты в России

Минфин и ЦБ продолжат обсуждать вопрос использования криптовалюты в России

Фото: Tech Daily / Unsplash

В текущем году Министерство финансов и Центробанк не смогут договориться по вопросу использования криптовалюты в России, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Его слова приводит РИА Новости.

«С Центральным банком, я думаю, мы продолжим диалог и будем стараться найти решение. У нас хорошие отношения со стороны банка. Надеюсь, что и по этой части найдем взаимоприемлемые решения, но, к сожалению, по времени затягивается этот вопрос», — сказал он. Силуанов добавил, что организации постараются договориться о регулировании криптовалюты в стране в 2023 году.

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При этом Минфин и ЦБ сходятся во мнении, что цифровую валюту можно использовать в трансграничных переводах. «Расчетов в долларах и евро мы не производим, криптовалюта, во всяком случае с теми странами, которые готовы с нами иметь торговые отношения, — как возможный источник расчетов, почему бы и нет?» — говорил ранее Силуанов. Глава ведомства добавил, что в случае перехода на данный вид платежей необходимо сделать его комфортным для торговых партнеров.

В конце декабря стало известно, что Банк России попробует использовать криптовалюту для международных расчетов — тестирование проведут совместно с заинтересованными участниками рынка в рамках экспериментального правового режима. Первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова напомнила, что ЦБ все еще не одобряет идею использования криптовалюты в качестве платежного средства внутри страны.

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Мария Грушко
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