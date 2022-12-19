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18:23, 19 декабря 2022Экономика

ЦБ попробует использовать криптовалюту для международных расчетов

ЦБ протестирует криптовалюту для международных расчетов вместе с участниками рынка

Фото: Kanchanara / Unsplash

ЦБ попробует использовать криптовалюту для международных расчетов — тестирование проведут совместно с заинтересованными участниками рынка в рамках экспериментального правового режима. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на первого зампреда регулятора Ольгу Скоробогатову.

Она рассказала, что ЦБ постоянно получает от бизнеса вопросы, что ждет рынок в случае, если криптовалюта для международных расчетов будет заблокирована. На данный момент, по словам Скоробогатовой, этот вопрос остается открытым.

Так как участникам рынка пока не следует рассчитывать на трансграничные переводы в криптовалюте, для расчетов нужно активнее использовать прямые корреспондентские счета, Систему передачи финансовых сообщений (российский аналог SWIFT) и цифровые валюты, над развитием которых уже работают многие страны, подчеркнула представитель Банка России. Она напомнила, что ЦБ все еще не одобряет идею использования криптовалюты в качестве платежного средства внутри страны.

Ранее в декабре зампред ЦБ Алексей Заботкин отмечал, что «единственное, для чего экспериментально-правовой режим в случае принятия соответствующего закона будет доступен, это для того, чтобы использовать криптоактивы для поддержки внешнеэкономической деятельности».

Центробанк также выступил против продажи добытой в России криптовалюты россиянам. Комментируя новый законопроект о легализации майнинга, регулятор выступил за продажу добытой в стране криптовалюты только нерезидентам на иностранных биржах. Позиция Банка России заключается в том, что сделки майнеров с жителями России допустимы лишь в тех случаях, если проводятся через «уполномоченную организацию» в рамках экспериментальных правовых режимов.

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Софья Ермакова
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