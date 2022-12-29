В России допустили расчеты с другими странами в криптовалюте

Антон Силуанов допустил возможность расчетов с другими странами в криптовалюте

Россия может начать использовать криптовалюту в расчетах с торговыми партнерами из других стран, допустил глава Министерства финансов страны Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

«Расчетов в долларах и евро мы не производим, криптовалюта, во всяком случае с теми странами, которые готовы с нами иметь торговые отношения, — как возможный источник расчетов, почему бы и нет?» — сказал он. Глава ведомства добавил, что в случае перехода на данный вид платежей необходимо сделать его комфортным для торговых партнеров.

В начале сентября в министерстве уже говорили о возможности экспортных расчетов в криптовалюте. По словам заместителя главы ведомства Алексея Моисеева, для трансграничных платежей можно использовать биткоин, Ethereum и стейблкоины.

Ранее стало известно, что Банк России попробует использовать криптовалюту для международных расчетов — тестирование проведут совместно с заинтересованными участниками рынка в рамках экспериментального правового режима. Первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова напомнила, что ЦБ все еще не одобряет идею использования криптовалюты в качестве платежного средства внутри страны.