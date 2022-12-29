Названы самые подорожавшие в 2022 году футболисты

Игрок сборной Аргентины Энцо Фернандес стал самым подорожавшим футболистом в 2022 году

Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандес назван самым подорожавшим футболистом мира по итогам 2022 года. Об этом сообщает портал Transfermarkt.de.

Стоимость хавбека в начале года составляла пять миллионов евро, теперь она выросла до 55 миллионов (на 1000 процентов). На те же 50 миллионов евро подорожал бразильский вингер «Манчестер Юнайтед» Антони. Однако в начале года он стоил 25 миллионов, поэтому прибавка составила только 200 процентов.

В рейтинге на седьмой строчке присутствует бывший футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия. Грузинский хавбек «Наполи» оценивается в 60 миллионов евро, за год он подорожал на 44 миллиона (или на 275 процентов).

Энцо Фернандес на чемпионате мира-2022 в Катаре вместе со сборной Аргентины завоевал титул и был признан лучшим молодым игроком турнира. На мундиале 21-летний хавбек провел семь матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.