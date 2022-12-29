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18:35, 29 декабря 2022Бывший СССР

Минск потребовал от Киева провести расследование из-за инцидента с ракетой

Минск потребовал от Киева провести расследование из-за упавшей в Белоруссии ракеты

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Минск потребовал от Киева провести расследование из-за упавшей на территории Белоруссии украинской ракеты С-300. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, передает РИА Новости.

«Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных», — сообщил он.

Также белорусская сторона призвала Киев принять «исчерпывающие меры», чтобы не допустить повторения в будущем таких инцидентов, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Как утверждает Глаз, во время встречи с послом Украины в МИД республики речи об объявлении украинских дипломатов персонами нон грата не шло.

Ранее внешнеполитическое ведомство Белоруссии вызвало украинского посла Игоря Кизима после инцидента с падением ракеты возле города Иваново в Брестской области. В МИД отметили, что ему выразили решительный протест. О падении снаряда стало известно в четверг, 29 декабря. Оно было зафиксировано с 10:00 до 11:00 по местному времени. Минобороны республики заявило, что упавшая ракета была сбита системой противовоздушной обороны страны.

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Кристина Есикова
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