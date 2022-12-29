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06:55, 29 декабря 2022Наука и техника

Разработан препарат для лечения рака простаты на поздней стадии

В Чехии разработали препарат Pluvicto для терапии рака простаты на поздней стадии

Фото: Konstantin Kolosov / shutterstock

Чешские ученые разработали препарат для лечения рака простаты на поздних стадиях. О результатах исследования сообщает местный портал idnes.cz.

Новое лекарство получило название Pluvicto, в Европейской комиссии его уже одобрили к использованию. Оно представляет собой раствор, который поможет пациентам с поздней стадией опухоли, не поддавшейся иным видам терапии. В процессе клинических испытаний вещество протестировали на добровольцах в Клинике атомной медицины Факультетской больницы города Оломоуц. Точный срок начала повсеместного применения пока не называется, сначала требуется наладить серийное производство.

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В отечественных исследовательских центрах также ведутся работы по разработке инновационной терапии тяжелых форм рака. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что новые способы лечения станут доступны для пациентов уже к 2023 году.

В ноябре специалисты Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии (USC) обнаружили низкомолекулярное соединение HA15, которое эффективно как против COVID-19, так и против рака.

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Елена Апазиди
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