Разработан препарат для лечения рака простаты на поздней стадии

В Чехии разработали препарат Pluvicto для терапии рака простаты на поздней стадии

Чешские ученые разработали препарат для лечения рака простаты на поздних стадиях. О результатах исследования сообщает местный портал idnes.cz.

Новое лекарство получило название Pluvicto, в Европейской комиссии его уже одобрили к использованию. Оно представляет собой раствор, который поможет пациентам с поздней стадией опухоли, не поддавшейся иным видам терапии. В процессе клинических испытаний вещество протестировали на добровольцах в Клинике атомной медицины Факультетской больницы города Оломоуц. Точный срок начала повсеместного применения пока не называется, сначала требуется наладить серийное производство.

В отечественных исследовательских центрах также ведутся работы по разработке инновационной терапии тяжелых форм рака. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что новые способы лечения станут доступны для пациентов уже к 2023 году.

В ноябре специалисты Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии (USC) обнаружили низкомолекулярное соединение HA15, которое эффективно как против COVID-19, так и против рака.

