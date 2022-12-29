Опубликовано видео с места падения украинской ракеты в Белоруссии

БЕЛТА опубликовало видеозапись с места падения украинской ракеты под Брестом в Белоруссии

В сети появилась видеозапись с места падения украинской ракеты комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-300 в Белоруссии. Ролик опубликовало агентство БЕЛТА в Telegram.

На кадрах видно, что обломки снаряда лежат посреди поля вблизи жилых домов.

Ранее в Минобороны республики уточнили, что ракета упала вблизи города Иваново в Брестской области. Президент страны Александр Лукашенко был немедленно проинформирован о случившемся, по его поручению на месте работает группа военных и следователей.

Об инциденте стало известно в четверг, 29 декабря — падение было зафиксировано с 10:00 до 11:00 по местному времени. Сведений о пострадавших не поступало.

Белорусские силовики рассматривают две версии произошедшего, согласно одной из них, залет ракеты произошел из-за ошибки в работе комплекса, по второй — ракета была сбита белорусскими системами ПВО.