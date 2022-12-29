«Роскосмос» рассказал о сотрудничестве с Китаем

«Роскосмос»: Россия и Китай подписали программу сотрудничества в космической деятельности

Госкорпорация «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление подписали программу сотрудничества на 2023-2027 годы. Об этом рассказали в госкорпорации, передает ТАСС.

Отмечается, что в 2022 году Россия и Китай продолжили наращивать взаимодействие в космической сфере. Программу развития сотрудничества в космической деятельности подписали 25 ноября.

Также между правительствами России и Китая было подписано соглашение о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС). Помимо этого, стороны подписали соглашение о сотрудничестве в обеспечении взаимодополняющей работы навигационных систем ГЛОНАСС и Beidou, в рамках которого планируется строительство трех российских измерительных станций в КНР и трех китайских — в России.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация подала заявку на продолжение эксплуатации Международной космической станции до 2028 года.

В апреле посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что российская сторона готова расширять сотрудничество с Китаем в космической сфере.