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20:59, 29 декабря 2022Наука и техника

«Роскосмос» рассказал о сотрудничестве с Китаем

«Роскосмос»: Россия и Китай подписали программу сотрудничества в космической деятельности
СюжетКосмическая программа России:

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Госкорпорация «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление подписали программу сотрудничества на 2023-2027 годы. Об этом рассказали в госкорпорации, передает ТАСС.

Отмечается, что в 2022 году Россия и Китай продолжили наращивать взаимодействие в космической сфере. Программу развития сотрудничества в космической деятельности подписали 25 ноября.

Также между правительствами России и Китая было подписано соглашение о сотрудничестве по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС). Помимо этого, стороны подписали соглашение о сотрудничестве в обеспечении взаимодополняющей работы навигационных систем ГЛОНАСС и Beidou, в рамках которого планируется строительство трех российских измерительных станций в КНР и трех китайских — в России.

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Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что госкорпорация подала заявку на продолжение эксплуатации Международной космической станции до 2028 года.

В апреле посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что российская сторона готова расширять сотрудничество с Китаем в космической сфере.

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Даниил Иринин
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