США вооружат Тайвань на 180 миллионов долларов

Reuters: США продадут Тайваню противотанковые системы на 180 миллионов долларов

Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню американских противотанковых систем минирования Volcano на 180 миллионов долларов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.

Представители американского оборонного ведомства подчеркнули, что предстоящая сделка является ответом Китаю на фоне усиления военного, политического и экономического давления Пекина на Тайбэй. Сообщается, что поставка американских вооружений на остров состоится приблизительно через месяц.

В свою очередь министерство обороны Тайваня выразило надежду, что системы Volcano позволят эффективно противостоять Китаю в рамках концепции асимметричной войны.

Ранее в Китае раскритиковали оборонный бюджет США на 2023 год, подписанный американским президентом Джо Байденом. «США должны прекратить использовать Тайвань для сдерживания Китая, прекратить фальсифицировать, искажать принцип одного Китая, а также прекратить двигаться по неверному и опасному пути», — говорится в заявлении официального представителя МИД КНР.