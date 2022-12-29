США вооружат Тайвань на 180 миллионов долларов
Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню американских противотанковых систем минирования Volcano на 180 миллионов долларов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.
Представители американского оборонного ведомства подчеркнули, что предстоящая сделка является ответом Китаю на фоне усиления военного, политического и экономического давления Пекина на Тайбэй. Сообщается, что поставка американских вооружений на остров состоится приблизительно через месяц.
В свою очередь министерство обороны Тайваня выразило надежду, что системы Volcano позволят эффективно противостоять Китаю в рамках концепции асимметричной войны.
Ранее в Китае раскритиковали оборонный бюджет США на 2023 год, подписанный американским президентом Джо Байденом. «США должны прекратить использовать Тайвань для сдерживания Китая, прекратить фальсифицировать, искажать принцип одного Китая, а также прекратить двигаться по неверному и опасному пути», — говорится в заявлении официального представителя МИД КНР.