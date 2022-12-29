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18:31, 29 декабря 2022Спорт

Российский боец отказался помогать сопернику Махачева в подготовке к поединку

Российский боец Царукян отказался помогать Волкановски в подготовке к поединку с Махачевым
Арман Царукян

Арман Царукян . Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Арман Царукян рассказал, что мог стать спарринг-партнером лучшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Волкановски. Его слова приводит «Матч ТВ».

Царукян заявил, что получал предложение присоединиться к команде австралийца, который готовится к бою против россиянина Ислама Махачева. «Не думаю, что мне есть смысл быть в его лагере, даже если будут дивиденды в виде денег. Если бы у меня была подготовка, если бы я понимал, что буду на замену выходить в Австралии [на турнире UFC 284], то, скорее всего, поехал бы», — объяснил он отказ от приглашения.

Махачев и Волкановски подерутся в ночь на 12 февраля 2023 года на турнире UFC 284. Бой состоится в легком весе. Таким образом, полулегковес Волкановски сменит категорию, а его соперник впервые будет защищать чемпионский пояс в легком весе.

Всего за карьеру Махачев провел 24 поединка, в которых потерпел одно поражение и одержал 23 победы. В 2019 году он оказался сильнее Царукяна единогласным решением судей. В активе Волкановски 25 побед при одном поражении.

Дарья Коршунова
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