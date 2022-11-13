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00:18, 13 ноября 2022Спорт

Махачев проведет поединок с лучшим бойцом UFC

Ислам Махачев проведет поединок с Александром Волкановски на турнире UFC 284 в феврале
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Christopher Pike / Action Images / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев проведет поединок с австралийцем Александром Волкановски. Об этом сообщается в Twitter Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Бой состоится на турнире UFC 284 в ночь на 12 февраля. Схватка пройдет в легком весе. Таким образом, Волкановски, являющийся лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий, сменит категорию, а Махачев впервые будет защищать чемпионский пояс.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации. Всего Махачев провел в UFC 13 поединков, в которых потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд).

Волкановски — чемпион UFC в полулегком весе. В его активе 25 побед при одном поражении. В своем последнем бою в июле 2022-го 34-летний австралиец одержал победу над американцем Максом Холлоуэем и в четвертый раз защитил титул.

Дарья Коршунова
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