Путин принял участие в церемонии спуска на воду новой атомной подлодки

Путин принял участие в церемонии спуска на воду «Императора Александра III»

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подъема военно-морского флага на новых кораблях Военно-морского флота (ВМФ) России и спуска на воду атомной подводной лодки (АПЛ) «Император Александр III». Об этом сообщается на сайте Кремля.

На предприятиях в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передают в состав ВМФ атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» проекта 955А, малый ракетный корабль (МРК) «Град» проекта 21631 и морской тральщик «Анатолий Шлемов» проекта 12700.

Отмечается, что «Генералиссимус Суворов» несет баллистические ракеты «Булава». Президент отметил, что они ощутимо повышают возможности ядерных сил России. «И отмечу, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены еще четыре такие подводные лодки, что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед», — сказал Путин.

