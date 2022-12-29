Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:48, 29 декабря 2022Наука и техника

Путин принял участие в церемонии спуска на воду новой атомной подлодки

Путин принял участие в церемонии спуска на воду «Императора Александра III»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии подъема военно-морского флага на новых кораблях Военно-морского флота (ВМФ) России и спуска на воду атомной подводной лодки (АПЛ) «Император Александр III». Об этом сообщается на сайте Кремля.

На предприятиях в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передают в состав ВМФ атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» проекта 955А, малый ракетный корабль (МРК) «Град» проекта 21631 и морской тральщик «Анатолий Шлемов» проекта 12700.

Отмечается, что «Генералиссимус Суворов» несет баллистические ракеты «Булава». Президент отметил, что они ощутимо повышают возможности ядерных сил России. «И отмечу, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены еще четыре такие подводные лодки, что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед», — сказал Путин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В крупнейших городах Украины прогремела серия взрывов
На Украине заявили о повреждениях объектов энергетики
Мужчина из окна многоэтажки расстрелял автобусы с пассажирами в Подмосковье
Мошенники придумали новый способ обмана пользователей WhatsApp
Путин принял участие в церемонии спуска на воду новой атомной подлодки
Оценена законность графы о вывозе снега в платежках ЖКУ
Девушка рассказала о последствиях популярного в соцсетях способа омоложения
Белоруссия начнет поставлять в Россию ноутбуки собственного производства
Врач назвала способы избежать преждевременного поседения
Москвичам пообещали рекордное тепло в начале января
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.