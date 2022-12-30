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16:53, 30 декабря 2022Мир

Россия усомнилась в возможностях Запада гарантировать мир в Косово

МИД России: компромисс Сербии и Косово, достигнутый при содействии Запада, неустойчив

Фото: Laura Hasani / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что компромисс между Сербией и Косово, предположительно, достигнутый при содействии стран Запада, неустойчив, а жизненно важный для сербов вопрос учреждения Сообщества сербских муниципалитетов Косово проигнорирован. Ее цитата приводится на сайте ведомства.

«Преодолевать острую фазу кризиса без кровопролития удается благодаря конструктивным шагам руководства Сербии, сделавшего все возможное, чтобы избежать открытого столкновения», — убеждена Захарова. При этом она усомнилась в том, что Косово выполнит данные обещания о том, чтобы, в частности, не заходить на север края без предварительного согласия международных «Сил для Косово» и глав четырех муниципалитетов с сербским большинством.

29 декабря президент Сербии Александр Вучич отозвал решение о приведении армии в состояние повышенной боевой готовности. В Косово приступили к разбору баррикад. При этом Захарова не уточнила, что имеет в виду под гарантиями Запада. Тем не менее, сам Вучич отмечал, что сумел «преодолеть катастрофу с НАТО» в регионе.

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Виктория Кондратьева
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